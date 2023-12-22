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18:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Навка рассказала о сложностях брака с Дмитрием Песковым

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала о трудностях брака с пресс-секретарем Владимира Путина Дмитрием Песковым.

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Источник: РИА "Новости"

Татьяна Навка рассказала, что в их отношениях не обходится без обид.

«Бывает, что кто-то кого-то ненароком, не желая того, обидит. Или даже он не хотел обидеть, а я обиделась — такое тоже может быть. Мне очень повезло с характером — я быстро отхожу. Утром просыпаюсь с чистым листом и считаю, что даже время на все эти обиды и недопонимание тратить не нужно», — приводит слова Навки «РИА Новости Спорт».

Навка состоит в браке с Песковым с 2015 года, у пары есть дочь Надежда.

Ранее Татьяна Навка заявила, что российские спортсмены должны выступить на Олимпийских играх в нейтральном статусе.

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