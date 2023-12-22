Навка рассказала о сложностях брака с Дмитрием Песковым
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала о трудностях брака с пресс-секретарем Владимира Путина Дмитрием Песковым.
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала о трудностях брака с пресс-секретарем Владимира Путина Дмитрием Песковым.
Татьяна Навка рассказала, что в их отношениях не обходится без обид.
«Бывает, что кто-то кого-то ненароком, не желая того, обидит. Или даже он не хотел обидеть, а я обиделась — такое тоже может быть. Мне очень повезло с характером — я быстро отхожу. Утром просыпаюсь с чистым листом и считаю, что даже время на все эти обиды и недопонимание тратить не нужно», — приводит слова Навки «РИА Новости Спорт».
Навка состоит в браке с Песковым с 2015 года, у пары есть дочь Надежда.
Ранее Татьяна Навка заявила, что российские спортсмены должны выступить на Олимпийских играх в нейтральном статусе.