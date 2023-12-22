Навка рассказала о сложностях брака с Дмитрием Песковым

«Бывает, что кто-то кого-то ненароком, не желая того, обидит. Или даже он не хотел обидеть, а я обиделась — такое тоже может быть. Мне очень повезло с характером — я быстро отхожу. Утром просыпаюсь с чистым листом и считаю, что даже время на все эти обиды и недопонимание тратить не нужно», — приводит слова Навки «РИА Новости Спорт».