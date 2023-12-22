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12:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Навка считает, что надо выступить на ОИ в нейтральном статусе

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что российские спортсмены должны выступить на Олимпийских играх в нейтральном статусе.

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Источник: РИА "Новости"

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России и Белоруссии до участия в ОИ-2024 в Париже исключительно в нейтральном статусе. В командных видах спорта россияне и белорусы не смогут выступить на соревнованиях. Также не будут допущены спортсмены и члены персонала, которые когда-либо активно выражали поддержку СВО.

«Мне очень жаль, что все меньше становится тех, кто ратует за выступление в нейтральном статусе. Российский спортсмен, который будет стоять на пьедестале во время Олимпиады, — это и есть флаг и гимн нашей Родины. Каждый зритель — не только в нашей стране, но и вообще в мире -— будет знать, что этот спортсмен из России. Наши граждане будут плакать от счастья, что этот спортсмен, несмотря на все сложности, получил возможность показать, что наша страна впереди планеты всей.

Если спортсмена не вынуждают высказываться или делать что-то против своей Родины, что в этом (нейтральном статусе) плохого? Я ничего плохого не вижу. Мы уже ездили на Олимпийские игры без флага и гимна. Что от этого изменилось? Счастливые спортсмены, которые кладут на это всю жизнь, отдают этому здоровье. Неизвестно, что у них будет через два года, когда шанс есть только сейчас. Лишать этой возможности человека, шедшего к ней с рождения, — это я считаю кощунством и предательством по отношению к российскому спорту», — приводит слова Навки «РИА Новости Спорт».

Ранее, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе неоднократно выступала за бойкот международных соревнований, где российских спортсменов допускают в нейтральном статусе.

Также, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер заявила, что гимнастки больше никогда не будут выступать на международных стартах без флага и гимна страны.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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Навка считает, что надо выступить на ОИ в нейтральном статусе
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