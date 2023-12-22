Навка считает, что надо выступить на ОИ в нейтральном статусе

«Мне очень жаль, что все меньше становится тех, кто ратует за выступление в нейтральном статусе. Российский спортсмен, который будет стоять на пьедестале во время Олимпиады, — это и есть флаг и гимн нашей Родины. Каждый зритель — не только в нашей стране, но и вообще в мире -— будет знать, что этот спортсмен из России. Наши граждане будут плакать от счастья, что этот спортсмен, несмотря на все сложности, получил возможность показать, что наша страна впереди планеты всей.



Если спортсмена не вынуждают высказываться или делать что-то против своей Родины, что в этом (нейтральном статусе) плохого? Я ничего плохого не вижу. Мы уже ездили на Олимпийские игры без флага и гимна. Что от этого изменилось? Счастливые спортсмены, которые кладут на это всю жизнь, отдают этому здоровье. Неизвестно, что у них будет через два года, когда шанс есть только сейчас. Лишать этой возможности человека, шедшего к ней с рождения, — это я считаю кощунством и предательством по отношению к российскому спорту», — приводит слова Навки «РИА Новости Спорт».