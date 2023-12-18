Винер: Наши гимнастки больше никогда не будут выступать без флага и гимна страны

«Мы в Европе до недавнего времени могли претендовать только на одно место на Олимпиаде. Но зачем оно нужно? Без флага, без гимна, без общения, без болельщиков, в специальной форме, под специальную музыку, которую бы отбирали для художественной гимнастики.



Это будет позор, если мы туда поедем. Я считаю, что это очень унизительно будет для России. Но российская художественная гимнастика туда точно не поедет, и мы больше никогда не будем выступать без флага и гимна России», — приводит слова Винер ТАСС.

Сборная России по художественной гимнастике выступила без флага и гимна на Олимпиаде в Токио и чемпионате мира — 2021 в японском Китакюсю.

1 декабря Европейский гимнастический союз запретил спортсменам из России и Белоруссии участвовать во всех турнирах под эгидой организации, поэтому они не смогут выступить на чемпионате Европы и отобраться на Олимпийские игры в Париже.

8 декабря МОК допустил россиян и белорусов до участия в Олимпиаде в нейтральном статусе. Российские и белорусские команды не выступят на ОИ-2024. Также не будут допущены спортсмены и члены персонала, которые когда-либо активно выражали поддержку СВО. Официальные лица аккредитованы на соревнования не будут. Символика России и Белоруссии не будет демонстрироваться на Играх ни в одном официальном месте или мероприятии.