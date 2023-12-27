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14:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Костомаров и Домнина повторили культовую сцену из «Слова пацана»

Как и герои нашумевшего сериала, прославленные фигуристы танцуют под песню «Седая ночь» — хит группы «Ласковый май».

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Источник: РИА "Новости"

Роман Костомаров и Оксана Домнина повторили сцену из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Во время загрузки произошла ошибка.

Время действия сериала Жоры Крыжовникова — конец 1980-х годов, когда был пик популярности группы «Ласковый май». В одной из сцен сериала Марат (Рузиль Минекаев) и Айгуль (Анна Пересильд) танцуют под песню «Седая ночь».

Оксана Домнина и Роман Костомаров состоят в браке с 2014 года, воспитывают сына Илью. Для супружеской пары уходящий 2023 год был непростым — В начале января Костомаров был госпитализирован с пневмонией. На фоне осложнений у 46-летнего фигуриста возник некроз тканей, из-за чего он перенес частичную ампутацию конечностей, а затем прошел через процедуру протезирования. В декабре Костомаров вернулся на лед, приняв участие в ледовом шоу Ильи Авербуха.

Выступавший в дуэте с Татьяной Навкой олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров назван спортсменом 2023 года по результатам опроса ВЦИОМ.

39-летняя Оксана Домнина — призер Олимпийских игр 2010 года и чемпионка мира 2009 года, выступавшая в танцах на льду с Максимом Шабалиным.

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