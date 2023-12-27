Костомаров и Домнина повторили культовую сцену из «Слова пацана»

Роман Костомаров и Оксана Домнина повторили сцену из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456240098" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Время действия сериала Жоры Крыжовникова — конец 1980-х годов, когда был пик популярности группы «Ласковый май». В одной из сцен сериала Марат (Рузиль Минекаев) и Айгуль (Анна Пересильд) танцуют под песню «Седая ночь».

Оксана Домнина и Роман Костомаров состоят в браке с 2014 года, воспитывают сына Илью. Для супружеской пары уходящий 2023 год был непростым — В начале января Костомаров был госпитализирован с пневмонией. На фоне осложнений у 46-летнего фигуриста возник некроз тканей, из-за чего он перенес частичную ампутацию конечностей, а затем прошел через процедуру протезирования. В декабре Костомаров вернулся на лед, приняв участие в ледовом шоу Ильи Авербуха.

Выступавший в дуэте с Татьяной Навкой олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров назван спортсменом 2023 года по результатам опроса ВЦИОМ.