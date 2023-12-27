Валиева рассказала об отношении к допинговому скандалу

Валиева сдала положительную пробу на триметазидин в декабре 2021 года. Об этом стало известно после победы сборной России с Валиевой в составе в командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине. Из-за расследования дела Валиевой участники командного турнира до сих пор не получили олимпийские медали.

«По сей день я воспринимаю это как самую большую несправедливость, которая произошла со мной. Сначала было очень тяжело. Сейчас уже появились внутренние силы спокойнее относиться к этому событию, хотя меня все время к нему возвращают. Сколько раз дело переносили… хочется уже узнать итог. Хуже всего жить в подвешенном состоянии. Когда ты не понимаешь, что ждет тебя в будущем, это очень неприятно», — сказала Валиева.