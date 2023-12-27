Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
СКА
Футбол. Зарубежный
22:30
Брентфорд
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
22:30
Челси
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
23:15
Эвертон
Манчестер Сити
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Нефтехимик
42
Хоккей. НХЛ
28.12
Нью-Джерси
Коламбус
Хоккей. НХЛ
28.12
Рейнджерс
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
28.12
Тампа-Бэй
Флорида
Хоккей. НХЛ
28.12
Торонто
Оттава
Хоккей. НХЛ
28.12
Айлендерс
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
28.12
Баффало
Бостон
Хоккей. НХЛ
28.12
Миннесота
Детройт
Хоккей. НХЛ
28.12
Нэшвилл
Каролина
Хоккей. НХЛ
28.12
Сент-Луис
Даллас
Хоккей. НХЛ
28.12
Аризона
Колорадо
Хоккей. НХЛ
28.12
Чикаго
Виннипег
Хоккей. НХЛ
28.12
Калгари
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
28.12
Анахайм
Вегас
Хоккей. НХЛ
28.12
Лос-Анджелес
Сан-Хосе
Все события
Фоторепортажи
14Ротенберг привел Россию к победе на Кубке Первого канала
19Лучшая игра сезона? «Спартак» — «Динамо» — 8:7!
14:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Валиева рассказала об отношении к допинговому скандалу

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева рассказала об отношении к своему допинговому делу. Об этом сообщает Womanhit.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Валиева сдала положительную пробу на триметазидин в декабре 2021 года. Об этом стало известно после победы сборной России с Валиевой в составе в командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине. Из-за расследования дела Валиевой участники командного турнира до сих пор не получили олимпийские медали.

«По сей день я воспринимаю это как самую большую несправедливость, которая произошла со мной. Сначала было очень тяжело. Сейчас уже появились внутренние силы спокойнее относиться к этому событию, хотя меня все время к нему возвращают. Сколько раз дело переносили… хочется уже узнать итог. Хуже всего жить в подвешенном состоянии. Когда ты не понимаешь, что ждет тебя в будущем, это очень неприятно», — сказала Валиева.

Спортивный арбитражный суд (CAS) должен вынести решение по делу Валиевой в январе 2024 года.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «В школу я нечасто ходила». Камила Валиева — об учебе
Не просто развлечение: эти виды спорта продлевают жизнь на 10 лет
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь