«Слезы потекли сами». Костомаров — о выходе на лед
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров поделился эмоциями после первого после долгой болезни выхода на лед.
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров поделился эмоциями после первого после долгой болезни выхода на лед.
Роман Костомаров рассказал «Матч ТВ», что не смог сдержать слезы, когда 17 декабря вышел на лед в шоу, посвященном 50-летию Ильи Авербуха.
«Слезы потекли сами. Трудно было остановиться, но я старался. Тот номер — это атмосфера, которая была на выступлении. Там была такая поддержка зрителей… Весь зал встал и аплодировал, непередаваемые ощущения! Конечно, я не сдержался», — сказал олимпийский чемпион.
Фигурист рассказал о двойственном чувстве, которое испытал при участии в ледовом шоу.
«Был счастлив выйти на лед при полном зале. В то же время мне было грустно и больно, что не могу кататься так, как раньше. Но смог хотя бы скользить, показать победный олимпийский танец “Кармен” с Татьяной Навкой», — добавил Роман Костомаров
В начале января Костомаров был госпитализирован с пневмонией. На фоне осложнений у 46-летнего фигуриста возник некроз тканей, из-за чего он перенес частичную ампутацию конечностей, а затем прошел через процедуру протезирования. В декабре Костомаров вернулся на лед, приняв участие в ледовом шоу Ильи Авербуха.
Выступавший в дуэте с Татьяной Навкой олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров назван спортсменом 2023 года по результатам опроса ВЦИОМ.