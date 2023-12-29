«Слезы потекли сами». Костомаров — о выходе на лед

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Роман Костомаров рассказал «Матч ТВ», что не смог сдержать слезы, когда 17 декабря вышел на лед в шоу, посвященном 50-летию Ильи Авербуха.

«Слезы потекли сами. Трудно было остановиться, но я старался. Тот номер — это атмосфера, которая была на выступлении. Там была такая поддержка зрителей… Весь зал встал и аплодировал, непередаваемые ощущения! Конечно, я не сдержался», — сказал олимпийский чемпион.

Фигурист рассказал о двойственном чувстве, которое испытал при участии в ледовом шоу.

«Был счастлив выйти на лед при полном зале. В то же время мне было грустно и больно, что не могу кататься так, как раньше. Но смог хотя бы скользить, показать победный олимпийский танец “Кармен” с Татьяной Навкой», — добавил Роман Костомаров

В начале января Костомаров был госпитализирован с пневмонией. На фоне осложнений у 46-летнего фигуриста возник некроз тканей, из-за чего он перенес частичную ампутацию конечностей, а затем прошел через процедуру протезирования. В декабре Костомаров вернулся на лед, приняв участие в ледовом шоу Ильи Авербуха.