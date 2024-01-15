Андрей Мозалев перешел в группу Этери Тутберидзе

По информации источника, 20-летний спортсмен сегодня, 15 января, провел первую тренировку в новой команде. До этого фигурист тренировался под руководством Кирилла Давыденко.

На прошедшем чемпионате России по фигурному катанию Андрей Мозалев занял 11-е место. Также в этом сезоне он выиграл бронзу на этапе Гран-при в Уфе и остановился в шаге от пьедестала почета в Самаре.