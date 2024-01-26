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14:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Упавшую на соревнованиях фигуристку выписывают из больницы

14-летняя Мария Симонова, выступающая в паре с Мартином Бреславским, ударилась головой об лед при падении на соревнованиях в Москве.

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Источник: Соцсети
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Как сообщает РИА Новости, госпитализированная после падения фигуристка Мария Симонова будет выписана из больницы 26 января.

«Все хорошо, сегодня в час ее забирают домой», — заявила Нина Мозер, генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках Москвы (ФФККМ).

Инцидент произошел 24 января в ходе выступления пары в короткой программе среди юниоров на Всероссийских соревнованиях на призы президента ФФККМ. Мартин Бреславский не смог удержать партнершу во время поддержки, в результате чего Симонова с высоты упала на правый бок, ударившись также головой.

Несмотря на болезненное падение, Симонова сумела продолжить выступление. Пара завершила программу, получив за нее 42,51 балла. После выступления Симонова была госпитализирована.

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