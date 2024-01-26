Упавшую на соревнованиях фигуристку выписывают из больницы

Источник: Соцсети

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456240308" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщает РИА Новости, госпитализированная после падения фигуристка Мария Симонова будет выписана из больницы 26 января.

«Все хорошо, сегодня в час ее забирают домой», — заявила Нина Мозер, генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках Москвы (ФФККМ).

Инцидент произошел 24 января в ходе выступления пары в короткой программе среди юниоров на Всероссийских соревнованиях на призы президента ФФККМ. Мартин Бреславский не смог удержать партнершу во время поддержки, в результате чего Симонова с высоты упала на правый бок, ударившись также головой.