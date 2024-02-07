Роднина заявила, что Валиеву нельзя считать олимпийской чемпионкой

29 января Спортивный арбитражный суд (СIS) дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Все результаты российской фигуристки, начиная от 25 декабря 2021 года, были аннулированы. Из-за этого сборная России опустилась с первого на третье место в командном олимпийском турнире. Золото досталось сборной США, а серебро перешло к японским фигуристам.

«Каждый радуется золотым медалям. Американцы смотрят на свои золотые медали, как на честно выигранный по спортивному принципу турнир. С их стороны, они боятся за чистоту спорта и олимпийского движения, поэтому для них это золото — честь. Покажите того, кто не примет золото.



Можно ли считать Валиеву олимпийским чемпионом? Если только в сердцах ее болельщиков», — сказала Роднина.