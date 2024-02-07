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13:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Роднина заявила, что Валиеву нельзя считать олимпийской чемпионкой

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала лишение фигуристки Камилы Валиевой золотой медали командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом сообщает Sport24.

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Источник: РИА "Новости"

29 января Спортивный арбитражный суд (СIS) дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Все результаты российской фигуристки, начиная от 25 декабря 2021 года, были аннулированы. Из-за этого сборная России опустилась с первого на третье место в командном олимпийском турнире. Золото досталось сборной США, а серебро перешло к японским фигуристам.

«Каждый радуется золотым медалям. Американцы смотрят на свои золотые медали, как на честно выигранный по спортивному принципу турнир. С их стороны, они боятся за чистоту спорта и олимпийского движения, поэтому для них это золото — честь. Покажите того, кто не примет золото.

Можно ли считать Валиеву олимпийским чемпионом? Если только в сердцах ее болельщиков», — сказала Роднина.

Помимо олимпийского золота, Камила Валиева была лишена титулов чемпионки России и Европы. В общей сложности фигуристка лишилась 10 наград.

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