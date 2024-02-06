Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
СКА
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Амур
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Адмирал
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:00
Витязь
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Северсталь
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Колорадо
ОТ
21
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Айлендерс
23
Все события
Фоторепортажи
21Команда фигуриста Козловского выиграла ЧР по прыжкам
10Даниил Медведев уступил в финале Australian Open
13:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Член МОК призвал отдать Канаде бронзу ОИ из-за допинга Валиевой

Канадец Дик Паунд ранее на протяжении 8 лет был президентом Всемирного антидопингового агентства.

Наверх
Источник: Reuters


Член МОК Дик Паунд считает, что Международный союз конькобежцев (ISU) допустил ошибку, присудив России бронзу командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022. По его мнению, третье место необходимо отдать Канаде.

«Очевидно, что была допущена ошибка. Это не должно требовать судебного разбирательства. Математика — это не ракетостроение. Ошибка была допущена и должна быть исправлена как можно скорее. Чем дольше это будет продолжаться, тем хуже будет выглядеть ISU», — приводит в соцсетях слова Паунда журналистка USA Today Кристин Бреннан.

Спортивный арбитражный суд 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года за допинг, а после этого Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал ее результаты на Играх-2022. В результате золото Олимпиады досталось сборная США, серебро — Японии, а российским фигуристам — бронза. Канадцы при этом сохранили четвертое место. После удаления результатов Валиевой ISU не пересчитал баллы для тех спортсменок, который в первоначальном протоколе расположились ниже россиянки. В противном случае канадцы были бы в призерах, так как канадка Мадлен Скизас получила бы на два балла больше.

 «Бальзам на душу»: Туктамышева собрала топовых фигуристок для...
Пожилой болельщик умер после домашнего поражения «Ак Барса»
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь