Член МОК призвал отдать Канаде бронзу ОИ из-за допинга Валиевой

Член МОК Дик Паунд считает, что Международный союз конькобежцев (ISU) допустил ошибку, присудив России бронзу командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022. По его мнению, третье место необходимо отдать Канаде.

«Очевидно, что была допущена ошибка. Это не должно требовать судебного разбирательства. Математика — это не ракетостроение. Ошибка была допущена и должна быть исправлена как можно скорее. Чем дольше это будет продолжаться, тем хуже будет выглядеть ISU», — приводит в соцсетях слова Паунда журналистка USA Today Кристин Бреннан.

Спортивный арбитражный суд 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года за допинг, а после этого Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал ее результаты на Играх-2022. В результате золото Олимпиады досталось сборная США, серебро — Японии, а российским фигуристам — бронза. Канадцы при этом сохранили четвертое место. После удаления результатов Валиевой ISU не пересчитал баллы для тех спортсменок, который в первоначальном протоколе расположились ниже россиянки. В противном случае канадцы были бы в призерах, так как канадка Мадлен Скизас получила бы на два балла больше.