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14:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Туктамышева «заменила» Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в соцсетях анонсировала Кубок Первого канала.

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Чемпионка мира и Европы опубликовала отырвок из фильма «Пираты Карибского моря», заменив лицо главного героя капитана Джека Воробья, которого исполняет актер Джонни Депп, на свое.

«Время пришло, пора снова отправляться в плавание. Смотрите Кубок Первого канала 2 и 3 марта», — подписала видео Туктамышева.

В апреле 2021 года Туктамышева уже размещала это видео в соцсетях. Тогда она отреагировала на новость, что ее выбрали капитаном сборной России на командном чемпионате мира в Осаке. Тот турнир закончился победой российских фигуристов.

Кубок Первого канала пройдет в Санкт-Петербурге в ледовом дворце «Юбилейный». Туктамышева будет капитаном одной из трех команд, две другие возглавят Алина Загитова и Анна Щербакова.

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