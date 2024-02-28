Туктамышева «заменила» Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»

Чемпионка мира и Европы опубликовала отырвок из фильма «Пираты Карибского моря», заменив лицо главного героя капитана Джека Воробья, которого исполняет актер Джонни Депп, на свое.

«Время пришло, пора снова отправляться в плавание. Смотрите Кубок Первого канала 2 и 3 марта», — подписала видео Туктамышева.

В апреле 2021 года Туктамышева уже размещала это видео в соцсетях. Тогда она отреагировала на новость, что ее выбрали капитаном сборной России на командном чемпионате мира в Осаке. Тот турнир закончился победой российских фигуристов.