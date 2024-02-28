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15:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Алина Загитова рассказала, что осваивает профессию буровика

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию поделилась с подписчиками видеороликом из Альметьевска.

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«Ребят, раскрываю вам профессию, которую я осваиваю. Конечно, она мне тяжело дается, потому что буровики, на самом деле, занимаются сложной мужской работой, поэтому для девушек тут нет места. Но тем не менее я приехала посмотреть, как все это устроено», — сказала Загитова.

Ранее Загитова сообщила, что отправилась в Альметьевск, где будет осваивать новую профессию.

21-летняя Алина Загитова — олимпийская чемпионка Пхенчхана 2018 года. Она также является чемпионкой Европы 2018 года и чемпионкой мира 2019 года и серебряными призером Олимпийских игр в командном турнире фигуристов.

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