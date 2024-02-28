Алина Загитова рассказала, что осваивает профессию буровика

«Ребят, раскрываю вам профессию, которую я осваиваю. Конечно, она мне тяжело дается, потому что буровики, на самом деле, занимаются сложной мужской работой, поэтому для девушек тут нет места. Но тем не менее я приехала посмотреть, как все это устроено», — сказала Загитова.