Загитова рассказала, сколько времени в день уделяет тренировкам

«Фигурное катание — моя отдушина. Выходя на тренировки каждый день, я понимаю, что все бытовые заботы уходят на второй план, и ты просто кайфуешь на льду. Я тренируюсь примерно 1,5 часа в день. (Отдыхать от тренировок) я заставляю себя через силу в мае. А то, бывает, просыпаешься утром и думаешь, что вот сегодня не буду ничего делать. Но не получается. Наверное, это издержки профессии», — приводит слова Загитовой «РИА Новости Спорт».