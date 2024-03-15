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10:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Загитова рассказала, сколько времени в день уделяет тренировкам

Олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова рассказала, сколько времени в день тренируется на льду.

Источник: РИА "Новости"

«Фигурное катание — моя отдушина. Выходя на тренировки каждый день, я понимаю, что все бытовые заботы уходят на второй план, и ты просто кайфуешь на льду. Я тренируюсь примерно 1,5 часа в день. (Отдыхать от тренировок) я заставляю себя через силу в мае. А то, бывает, просыпаешься утром и думаешь, что вот сегодня не буду ничего делать. Но не получается. Наверное, это издержки профессии», — приводит слова Загитовой «РИА Новости Спорт».

21-летняя Загитова единственная в истории России фигуристка, завоевавшая все титулы в одиночном фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой Пхенчхана в 2018 году, также выиграла чемпионат мира в 2019 году, чемпионат Европы годом ранее и финал Гран-при в 2017 году.

Загитова объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года и с тех пор не участвовала в соревнованиях. Фигуристка выступает в ледовых шоу, работает на телевидении в качестве корреспондента и ведущей, а также учится на факультете журналистики в Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

 Загитова рассказала, сколько времени в день уделяет тренировкам
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