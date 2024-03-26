Никита Володин: Ощущал обиду, когда не мог найти партнершу в РФ

«Обида? Были такие эмоции, но фигуристам в этом плане чуть легче — мы можем себя реализовать и в шоу, если в спорте не получается. Хотя обида была, конечно, столько сил потрачено. Тем более, с каждым разом это делать все труднее. Можно ли сказать, что мы с Минервой спасли карьеры друг друга? В каком-то смысле, наверное, да. До меня Минерва каталась только с одним партнером. Да и для меня она была первой профессиональной партнершей после трех одиночниц. С ней я могу развиваться и добиваться результата», — цитирует Володина РИА Новости.