Текущие события
Футбол. Сборные
2-й тайм
Молдавия
Каймановы Острова
40
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Металлург Мг
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Грузия
Греция
Футбол. Лига наций
20:00
Литва
Гибралтар
Футбол. Сборные
20:00
Латвия
Лихтенштейн
Футбол. Сборные
20:00
Финляндия
Эстония
Футбол. Сборные
21:00
Норвегия
Словакия
Футбол. Сборные
21:00
Венгрия
Косово
Футбол. Сборные
21:00
Мальта
Беларусь
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Локомотив
42
Футбол. Сборные
22:00
Чехия
Армения
Футбол. Сборные
22:15
Дания
Фарерские острова
Футбол. Сборные
22:30
Румыния
Колумбия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Уэльс
Польша
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Украина
Исландия
Футбол. Сборные
22:45
Англия
Бельгия
Футбол. Сборные
22:45
Германия
Нидерланды
Футбол. Сборные
22:45
Шотландия
Северная Ирландия
Футбол. Сборные
22:45
Ирландия
Швейцария
Футбол. Сборные
22:45
Словения
Португалия
Футбол. Сборные
22:45
Австрия
Турция
Футбол. Сборные
23:00
Франция
Чили
Футбол. Сборные
23:00
Египет
Хорватия
Футбол. Сборные
23:30
Испания
Бразилия
Хоккей. НХЛ
27.03
Вашингтон
Детройт
Хоккей. НХЛ
27.03
Питтсбург
Каролина
Хоккей. НХЛ
27.03
Рейнджерс
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
27.03
Флорида
Бостон
Хоккей. НХЛ
27.03
Торонто
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
27.03
Виннипег
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
27.03
Нэшвилл
Вегас
Хоккей. НХЛ
27.03
Чикаго
Калгари
Хоккей. НХЛ
27.03
Колорадо
Монреаль
Хоккей. НХЛ
27.03
Аризона
Коламбус
Хоккей. НХЛ
27.03
Сиэтл
Анахайм
Хоккей. НХЛ
27.03
Сан-Хосе
Даллас
Футбол. Сборные
27.03
Аргентина
Коста-Рика
Все события
17:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Никита Володин: Ощущал обиду, когда не мог найти партнершу в РФ

Выступающий за Германию фигурист рассказал о том, как в 2020 году проходили поиски партнерши.

Источник: РИА "Новости"

На завершившемся 24 марта в канадском Монреале чемпионате мира по фигурному катанию спортивная пара из Германии Минерва Хазе — Никита Володин завоевали бронзовые медали.

«Обида? Были такие эмоции, но фигуристам в этом плане чуть легче — мы можем себя реализовать и в шоу, если в спорте не получается. Хотя обида была, конечно, столько сил потрачено. Тем более, с каждым разом это делать все труднее. Можно ли сказать, что мы с Минервой спасли карьеры друг друга? В каком-то смысле, наверное, да. До меня Минерва каталась только с одним партнером. Да и для меня она была первой профессиональной партнершей после трех одиночниц. С ней я могу развиваться и добиваться результата», — цитирует Володина РИА Новости.

Володин выступал за Россию до 2020 года, после открепления от Федерации фигурного катания на коньках России, полученного три года спустя, он перешел в сборную Германии. Его новой партнершей стала Хазе, с которой они также стали победителями Финала Гран-при сезона-2023/24.

Чемпионами мира 2024 года в соревновании спортивных пар стали канадцы Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам. Серебро завоевала пара из Японии — Рику Миура и Рюити Кихара.

 СМИ: «Барселона» намерена подписать Холанда летом 2025 года
Никита Володин: Ощущал обиду, когда не мог найти партнершу в РФ
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь