Никита Володин: Ощущал обиду, когда не мог найти партнершу в РФ
Выступающий за Германию фигурист рассказал о том, как в 2020 году проходили поиски партнерши.
Выступающий за Германию фигурист рассказал о том, как в 2020 году проходили поиски партнерши.
На завершившемся 24 марта в канадском Монреале чемпионате мира по фигурному катанию спортивная пара из Германии Минерва Хазе — Никита Володин завоевали бронзовые медали.
«Обида? Были такие эмоции, но фигуристам в этом плане чуть легче — мы можем себя реализовать и в шоу, если в спорте не получается. Хотя обида была, конечно, столько сил потрачено. Тем более, с каждым разом это делать все труднее. Можно ли сказать, что мы с Минервой спасли карьеры друг друга? В каком-то смысле, наверное, да. До меня Минерва каталась только с одним партнером. Да и для меня она была первой профессиональной партнершей после трех одиночниц. С ней я могу развиваться и добиваться результата», — цитирует Володина РИА Новости.
Володин выступал за Россию до 2020 года, после открепления от Федерации фигурного катания на коньках России, полученного три года спустя, он перешел в сборную Германии. Его новой партнершей стала Хазе, с которой они также стали победителями Финала Гран-при сезона-2023/24.
Чемпионами мира 2024 года в соревновании спортивных пар стали канадцы Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам. Серебро завоевала пара из Японии — Рику Миура и Рюити Кихара.