Костомаров: Без протезов чувствую себя тараканом
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, как ощущает себя без протезов, находясь дома.
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, как ощущает себя без протезов, находясь дома.
«Когда ты на ногах, ты чувствуешь себя полноценным человеком. Когда домой приходишь и отстегиваешь все, понимаешь, что ты как таракан на спине, который перевернуться не может. И с утра тоже так чувствуешь. Потом, когда надел все, ездишь на машине, нормально себя чувствуешь, живешь. В быту самое сложное — надеть это все», — рассказал Костомаров в одной из программ на федеральном телеканале.
Ранее Костомаров показал тренировку на льду в протезах.
В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован с пневмонией. На фоне осложнений у фигуриста возник некроз тканей, из-за чего он перенес частичную ампутацию конечностей, а затем прошел через процедуру протезирования. В декабре прошлого года Костомаров вернулся на лед, приняв участие в ледовом шоу Ильи Авербуха.