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12:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Костомаров: Без протезов чувствую себя тараканом

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, как ощущает себя без протезов, находясь дома.

Источник: РИА "Новости"

«Когда ты на ногах, ты чувствуешь себя полноценным человеком. Когда домой приходишь и отстегиваешь все, понимаешь, что ты как таракан на спине, который перевернуться не может. И с утра тоже так чувствуешь. Потом, когда надел все, ездишь на машине, нормально себя чувствуешь, живешь. В быту самое сложное — надеть это все», — рассказал Костомаров в одной из программ на федеральном телеканале.

Ранее Костомаров показал тренировку на льду в протезах.

Во время загрузки произошла ошибка.

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован с пневмонией. На фоне осложнений у фигуриста возник некроз тканей, из-за чего он перенес частичную ампутацию конечностей, а затем прошел через процедуру протезирования. В декабре прошлого года Костомаров вернулся на лед, приняв участие в ледовом шоу Ильи Авербуха.

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