Костомаров: Без протезов чувствую себя тараканом

«Когда ты на ногах, ты чувствуешь себя полноценным человеком. Когда домой приходишь и отстегиваешь все, понимаешь, что ты как таракан на спине, который перевернуться не может. И с утра тоже так чувствуешь. Потом, когда надел все, ездишь на машине, нормально себя чувствуешь, живешь. В быту самое сложное — надеть это все», — рассказал Костомаров в одной из программ на федеральном телеканале.