Тарасова ответила Баху: Пусть следит за своими детьми

Президент МОК Томас Бах в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом высказался о допинговом деле Валиевой. Бах удивляется тому, что в России поддерживают отстраненную за допинг фигуристку. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на эти слова главы МОК.

«Это не его дело. Пусть он следит за своими детьми, а за нами не надо! Мы любим своих детей. Камила — ребенок, которого мы очень любим», — приводит слова Татьяны Анатольевны «Спорт-Экспресс».