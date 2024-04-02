Тарасова ответила Баху: Пусть следит за своими детьми
Татьяна Тарасова отреагировала на слова главы МОК о Камиле Валиевой.
Татьяна Тарасова отреагировала на слова главы МОК о Камиле Валиевой.
Президент МОК Томас Бах в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом высказался о допинговом деле Валиевой. Бах удивляется тому, что в России поддерживают отстраненную за допинг фигуристку. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на эти слова главы МОК.
«Это не его дело. Пусть он следит за своими детьми, а за нами не надо! Мы любим своих детей. Камила — ребенок, которого мы очень любим», — приводит слова Татьяны Анатольевны «Спорт-Экспресс».
29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты, включая первое место в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине, были аннулированы.