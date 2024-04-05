Щербакова рассказала о тяжелом периоде в карьере после травмы

«В 13 лет у меня произошла первая серьезная травма — перелом ноги на тренировке. После него я восстанавливалась полгода. А когда вернулась на лед и начала выступать, у меня что-то в голове надломилось и я воспринимала себя с позиции догоняющего. То есть я не воспринимала себя лидером, который лучший среди своего возраста, а дала себе установку, что я теперь догоняющая, отстающая. Это мешало выступать.



На всех соревнованиях я плохо выступала, много падала, у меня ничего не получалось, я вообще не верила в себя. Наверное, эти полгода были очень тяжелые. За несколько недель до соревнований начинала нервничать. Я просыпалась с утра — меня уже потряхивает. Потребовалось какое-то время, чтобы осознать, что мне мешают не физическая форма и умения. Это просто моя голова, которая не верит в себя.



Я начала не бояться соревнований, а любить их. Когда выходила на лед, то получала удовольствие от этого момента. Чувствовала этот кайф, когда все внимание на тебя. С того момента провальных выступлений у меня больше не было», — рассказала Щербакова в интервью на YouTube-канале «Золотое яблоко».