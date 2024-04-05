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14:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Медведева рассказала, как ее называли девушкой Милохина

Евгению Медведеву удивила реакция на ее выступление в паре с блогером Даней Милохиным в шоу «Ледниковый период». Об этом фигуристка рассказала в новом выпуске своего Youtubе-канала «Бес комментариев».

Источник: РИА "Новости"

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась историей, как количество просмотров видео с ее участием резко увеличилось из-за слухов об отношениях с блогером Даней Милохиным.

«Для меня это было ударом — когда ты за десять секунд снимаешь видео, выкладываешь, оно набирает 20 миллионов просмотров. А потом к тебе кто-то подходит и говорит: “Ха! Девушка Милохина”. А я два раза чемпионат мира по фигурному катанию выиграла, и у меня не было такой популярности», — рассказала Медведева на Youtube-канале «Бес комментариев».

На протяжении двух сезонов «Ледникового периода» Евгения Медведева выступала в паре с Даней Милохиным, но в октябре 2022 года блогер заявил, что устал от проекта и больше не будет сниматься в шоу. Фигуристка ответила на уход партнера из шоу публикацией фотографии в толстовке с надписью «Усталость — это иллюзия».

Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании 2016 и 2017 года, а также двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане 2018 года — в одиночных выступлениях и командном турнире. Последний раз Евгения участвовала в соревнованиях в декабре 2019 года, когда на чемпионате России в Красноярске из-за повреждения снялась с произвольной программы. В апреле 2023 года спортсменка объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры.

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