Медведева рассказала, как ее называли девушкой Милохина

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась историей, как количество просмотров видео с ее участием резко увеличилось из-за слухов об отношениях с блогером Даней Милохиным.

«Для меня это было ударом — когда ты за десять секунд снимаешь видео, выкладываешь, оно набирает 20 миллионов просмотров. А потом к тебе кто-то подходит и говорит: “Ха! Девушка Милохина”. А я два раза чемпионат мира по фигурному катанию выиграла, и у меня не было такой популярности», — рассказала Медведева на Youtube-канале «Бес комментариев».

На протяжении двух сезонов «Ледникового периода» Евгения Медведева выступала в паре с Даней Милохиным, но в октябре 2022 года блогер заявил, что устал от проекта и больше не будет сниматься в шоу. Фигуристка ответила на уход партнера из шоу публикацией фотографии в толстовке с надписью «Усталость — это иллюзия».