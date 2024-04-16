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14:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Фигуристка Трусова рассказала о расставании с Кондратюком

Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в одиночном катании Александра Трусова публично объявила о расставании с фигуристом Марком Кондратюком.

Источник: Чемпионат.com

19-летняя фигуристка дала большое интервью Okko Спорт, в котором раскрыла подробности своей личной жизни. В сети опубликован тизер, полностью видео будет опубликовано в ближайшее время.

«С Марком расстались мы давно. Расстались по его инициативе», — сказала Трусова в тизере интервью.

Во время загрузки произошла ошибка.

Об отношениях Трусовой и Кондратюка стало известно в мае 2022 года через несколько месяцев после Олимпийских игр в Пекине. В октябре того же года фигуристка ушла из группы Этери Тутберидзе к тренеру Кондратюка Светлане Соколовской. О расставании фигуристов стало известно в сентябре 2023 года.

Кондратюк является бронзовым призером Олимпиады в Пекине в командных соревнованиях.

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