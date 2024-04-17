У Туктамышевой слетели штаны во время прыжка: видео

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=3fbf016d477792d6&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241198" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Туктамышева участвует в шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду». Во время проката показательного номера во Владивостоке, выполняя прыжок, у фигуристки сползли штаны, и она не смогла четко приземлиться, но устояла на ногах.

Ранее чемпионка мира и Европы рассказала, чем займется во время паузы в карьере. В октябре прошлого года Туктамышева заявила, что берет паузу в карьере и не будет выступать на официальных соревнованиях в сезоне-2023/24, спортсменка сосредоточится на участии в ледовых шоу и иных проектах.

— Ты недавно объявила о паузе в профессиональной карьере и что будешь двигаться в медийную сферу. Тебе нравится чем сейчас занимаешься?

— Пока не жалуюсь, я так и планировала, так и думала что будет. Мне не может нравиться сразу то, где я не профессионал, надо учиться, чтобы понравилось.

— Чем планируешь заниматься в ближайшие пару лет и в каком направлении развиваться?

— Пока что вот в этом. Комментирование, буду учиться задавать правильные вопросы, нужно поставить грамотную речь. Если будет что-то глобальное, мне в голову что-нибудь взбредет, могу сделать что-то интересное. Или неинтересное, — сказала Туктамышева в выпуске шоу Евгении Медведевой «БеС комментариев».