Роман Костомаров споет на гала-шоу ко Дню Победы

Как сообщает ТАСС, российские фигуристы Роман Костомаров и Алексей Ягудин вместе выступят 5 мая на гала-шоу «Любимые песни о главном» в Ледовом Дворце в Петербурге.

«Роман Костомаров будет петь, а Алексей Ягудин — кататься. Сенсационный номер представят 5 мая в Петербурге, на гала-шоу “Любимые песни о главном” в Ледовом Дворце. Гала-концерт на льду Санкт-Петербургского Ледового театра в постановке Ильи Авербуха посвящен любимым, знаковым песням ХХ века — военных и послевоенных лет вплоть до двухтысячных годов — и приурочен к 1 и 9 мая», — говорится в сообщении организаторов шоу.

В пресс-службе также отметили, что зрители смогут услышать культовые песни разных жанров и эпох — от «Катюши» до группы «Технология». Костомаров споет хит Игоря Корнелюка «Город, которого нет», а на льду программу исполнит олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Также в шоу примут участие актриса, певица и телеведущая Юля Паршута, солист мюзиклов Кирилл Гордеев, заслуженный артист Татарстана, солист Центрального оркестра войск национальной гвардии Альберт Жалилов, солистка петербургских музыкальных театров Дарья Григорьева, актеры и певцы Евгения Рябцева и Руслан Ивакин.

Костомаров — олимпийский чемпион Турина 2006 года в танцах на льду вместе с Татьяной Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при. В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован с пневмонией. На фоне осложнений у фигуриста возник некроз тканей, из-за чего он перенес частичную ампутацию конечностей, а затем прошел через процедуру протезирования.

Ягудин — олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити 2002 года, четырехкратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы.