Илья Авербух: Надо, как фурункул, вырезать эту ВАДА

«По-хорошему, когда уже такое количество вопросов, я бы просто… Ну, надо какую-то операцию проводить, как фурункул, вырезать эту ВАДА, вообще вот эту всю систему, которая настолько уже гнилая со всех сторон, и как-то опять собраться, и как-то опять с нуля постараться сделать новые правила, потому что это невозможно лечить уже. Это настолько раковая опухоль спорта вообще. И с нуля пишем новые правила и работаем», — сказал Авербух в интервью на YouTube-канале «Каток».