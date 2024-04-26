Илья Авербух: Надо, как фурункул, вырезать эту ВАДА
Чемпион мира по фигурному катанию считает, что система прогнила.
Чемпион мира по фигурному катанию считает, что система прогнила.
Олимпийский призер в танцах на льду, известный хореограф-постановщик Илья Авербух раскритиковал работу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
«По-хорошему, когда уже такое количество вопросов, я бы просто… Ну, надо какую-то операцию проводить, как фурункул, вырезать эту ВАДА, вообще вот эту всю систему, которая настолько уже гнилая со всех сторон, и как-то опять собраться, и как-то опять с нуля постараться сделать новые правила, потому что это невозможно лечить уже. Это настолько раковая опухоль спорта вообще. И с нуля пишем новые правила и работаем», — сказал Авербух в интервью на YouTube-канале «Каток».
В декабре 2023 года Илье Авербуху исполнилось 50 лет. В танцевальном дуэте с Ириной Лобачевой он становился серебряным призером Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити 2002 года, а также выигрывал чемпионат мира и Европы. По окончании спортивной карьеры — предприниматель, продюсер собственного ледового шоу, хореограф в фигурном катании.