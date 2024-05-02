Медведева показала вариант сцены из фильма «Основной инстинкт»

Медведева поделилась бэкстейджем со съемки в новой фотосессии. Спортсменка позировала стоя, присев на корточки и сидя на стуле. Запоминающимся стал кадр, где Медведева закидывает ногу на ногу, как героиня голливудской актрисы Шэрон Стоун в триллере «Основной инстинкт».

«Евгения очень нежная девушка. Но не показать в образе дерзкий и сильный стержень я не могла», — прокомментировала видео стилист, работавшая на фотосессии.

Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании 2016 и 2017 года, а также двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане 2018 года. Последний раз Медведева участвовала в соревнованиях в декабре 2019 года, когда на чемпионате России в Красноярске из-за повреждения снялась с произвольной программы. В апреле 2023 года спортсменка объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры.