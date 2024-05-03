Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Тулуза
Монпелье
Футбол. Зарубежный
21:30
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:00
Лутон Таун
Эвертон
Футбол. Зарубежный
22:00
Хетафе
Атлетик
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Лорьян
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Бостон
Все события
11:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Фигурист Роман Костомаров рассказал об увлечении теннисом

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров назвал имена трех любимых теннисистов.

Источник: РИА "Новости"

Также Костомаров рассказал, что хочет посетить один из турниров Большого шлема.

«Из видов спорта, которые мог бы еще посетить, мне нравятся хоккей, футбол и теннис. У меня дочка занимается большим теннисом, поэтому, конечно, когда-нибудь хотелось посетить турнир Большого шлема, было бы круто. Хотя я уже был в своей жизни два раза на Открытом чемпионате США, лет 15−20 назад. Но сейчас хотел бы вновь посетить турнир. Любимые теннисисты — это Новак Джокович, Роджер Федерер и Рафаэль Надаль», — приводит слова Костомарова ТАСС.

Роман Костомаров выиграл золото на Олимпийских играх в Турине в танцах на льду вместе с Татьяной Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при. В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован с пневмонией. На фоне осложнений у фигуриста возник некроз тканей, из-за чего он перенес частичную ампутацию конечностей, а затем прошел через процедуру протезирования.

Ранее стало известно, что режиссер Сарик Андреасян снимет художественный фильм о спортсмене.

Во время загрузки произошла ошибка.
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь