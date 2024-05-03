Фигурист Роман Костомаров рассказал об увлечении теннисом
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров назвал имена трех любимых теннисистов.
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров назвал имена трех любимых теннисистов.
Также Костомаров рассказал, что хочет посетить один из турниров Большого шлема.
«Из видов спорта, которые мог бы еще посетить, мне нравятся хоккей, футбол и теннис. У меня дочка занимается большим теннисом, поэтому, конечно, когда-нибудь хотелось посетить турнир Большого шлема, было бы круто. Хотя я уже был в своей жизни два раза на Открытом чемпионате США, лет 15−20 назад. Но сейчас хотел бы вновь посетить турнир. Любимые теннисисты — это Новак Джокович, Роджер Федерер и Рафаэль Надаль», — приводит слова Костомарова ТАСС.
Роман Костомаров выиграл золото на Олимпийских играх в Турине в танцах на льду вместе с Татьяной Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при. В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован с пневмонией. На фоне осложнений у фигуриста возник некроз тканей, из-за чего он перенес частичную ампутацию конечностей, а затем прошел через процедуру протезирования.
Ранее стало известно, что режиссер Сарик Андреасян снимет художественный фильм о спортсмене.