Фигурист Роман Костомаров рассказал об увлечении теннисом

«Из видов спорта, которые мог бы еще посетить, мне нравятся хоккей, футбол и теннис. У меня дочка занимается большим теннисом, поэтому, конечно, когда-нибудь хотелось посетить турнир Большого шлема, было бы круто. Хотя я уже был в своей жизни два раза на Открытом чемпионате США, лет 15−20 назад. Но сейчас хотел бы вновь посетить турнир. Любимые теннисисты — это Новак Джокович, Роджер Федерер и Рафаэль Надаль», — приводит слова Костомарова ТАСС.