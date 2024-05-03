«Может, Жулин сам выпивает». Тарасова — о пьяных фигуристах

В интервью на YouTube-канале «Это футбол, брат!» Жулин рассказал, что фигуристы зачастую позволяют себе расслабиться после выступлений на чемпионате мира. Именно по этой причине на показательных выступлениях они нередко выступают «полупьяными».

«Не слышала никогда о таком. Может, Жулин сам выпивает. Или у него есть такие фигуристы. Я не знаю, откуда он это берет. Для меня это нонсенс», — сказала Тарасова.

В 1993 году Жулин в паре с Майей Усовой становился чемпионом мира в танцах на льду. Также на их счету бронзовая медаль Олимпиады 1992 года в Альбервиле и серебряная медаль Олимпиады 1994 года в Лиллехаммере.