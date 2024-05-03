Илья Малинин: Думаю, что смогу приземлить пятерной прыжок

«Мне помогает мотивировать себя постоянное стремление раздвинуть границы. Я хочу сделать этот вид спорта более известным и привлечь к нему разную аудиторию, не только поклонников фигурного катания, но и спорта в целом. Показать пределы фигурного катания и показать, сколько упорного труда спортсмены в него вкладывают.



Если подумать о фигурном катании, то 20 или 30 лет назад люди говорили, что тройной аксель невозможен. Но сейчас фигуристы с легкостью делают четыре оборота в воздухе, а я стал первым, кто сделал четыре с половиной. На данный момент это кажется пределом, но я действительно думаю, что смогу приземлить пятерной прыжок или даже больше», — приводит слова Малинина The Guardian.