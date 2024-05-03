Илья Малинин: Думаю, что смогу приземлить пятерной прыжок
Чемпион мира в одиночном фигурном катании американец Илья Малинин заявил, что сможет приземлить пятерной прыжок или даже больше.
Чемпион мира в одиночном фигурном катании американец Илья Малинин заявил, что сможет приземлить пятерной прыжок или даже больше.
«Мне помогает мотивировать себя постоянное стремление раздвинуть границы. Я хочу сделать этот вид спорта более известным и привлечь к нему разную аудиторию, не только поклонников фигурного катания, но и спорта в целом. Показать пределы фигурного катания и показать, сколько упорного труда спортсмены в него вкладывают.
Если подумать о фигурном катании, то 20 или 30 лет назад люди говорили, что тройной аксель невозможен. Но сейчас фигуристы с легкостью делают четыре оборота в воздухе, а я стал первым, кто сделал четыре с половиной. На данный момент это кажется пределом, но я действительно думаю, что смогу приземлить пятерной прыжок или даже больше», — приводит слова Малинина The Guardian.
Илья Малинин родился в пригороде Вашингтона в семье российских фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, представлявших на международном уровне Узбекистан. 19-летний спортсмен на прошедшем в Монреале чемпионате мира выиграл золото, исполнив в произвольной программе шесть четверных прыжков, включая четверной аксель. Малинин обновил мировой рекорд. По итогам двух программ фигурист набрал 333,76 балла (105,97 в короткой и 227,79 в произвольной). Ранее мировой рекорд в произвольной программе принадлежал соотечественнику Ильи американцу Натану Чену (224,92).