Навка заявила об отсутствии запрета на участие Валиевой в ледовых шоу

Накануне Навка анонсировала мюзикл-шоу на льду «Руслан и Людмила», которое будет проходить в Сочи с 12 июня по 2 октября. В списке заявленных на шоу фигуристов числится Камила Валиева.

«Кто может сказать со стопроцентной уверенностью, что не будет никаких новых запретов на выступления Камилы Валиевой? Пока ограничений для нее нет», — сказала Навка.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года. В декабре 2021 года, за полтора месяца до Олимпийских игр в Пекине, фигуристка сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат на триметазидин. Информация о положительной допинг-пробе стала известна на следующий день после победы сборной России в командном олимпийском турнире.