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13:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Навка заявила об отсутствии запрета на участие Валиевой в ледовых шоу

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что у фигуристки Камилы Валиевой нет каких-либо ограничений на участие в ледовых шоу. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Накануне Навка анонсировала мюзикл-шоу на льду «Руслан и Людмила», которое будет проходить в Сочи с 12 июня по 2 октября. В списке заявленных на шоу фигуристов числится Камила Валиева.

«Кто может сказать со стопроцентной уверенностью, что не будет никаких новых запретов на выступления Камилы Валиевой? Пока ограничений для нее нет», — сказала Навка.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года. В декабре 2021 года, за полтора месяца до Олимпийских игр в Пекине, фигуристка сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат на триметазидин. Информация о положительной допинг-пробе стала известна на следующий день после победы сборной России в командном олимпийском турнире.

После вынесенного решения CAS о дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал результаты Валиевой в командном турнире, из-за чего сборная России опустилась на третье место. Из-за дисквалификации фигуристке запрещено тренироваться в группе Тутберидзе, участвовать в показательных выступлениях и других подобных мероприятиях.

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