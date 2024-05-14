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13:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Роман Костомаров рассказал о желании пробежать полумарафон

19 мая во всех регионах России пройдет полумарафон «Забег.рф».

Источник: РИА "Новости"

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, что в следующем году хотел бы попробовать пробежать полумарафон «Забег.рф». 14 мая Костомаров принял участие в пресс‑завтраке, приуроченном к этому полумарафону.

«Такие спортивные инициативы всегда поддерживаю, принимаю в них участие. Хотя я и фигурист, но любой вид спорта не обходится без бега, это фундамент любого спортсмена, он делает тебя сильнее и выносливее. Я обожал всегда бегать, это давало силы для моих программ, которые после этого катать легче. Мероприятие такого международного масштаба — это здорово, такие проекты должны помогать развитию и дружбе всех стран. С удовольствием бы принял участие в нем как атлет, но, наверное, через годик. Сегодня что-то совсем тяжело. Все знают, что со мной произошло, я по-прежнему не сдаюсь, стараюсь тренироваться, хоть это дается и тяжелее, чем раньше», — приводит слова 47-летнего Костомарова РИА Новости.

Роман Костомаров — олимпийский чемпион Турина 2006 года в танцах на льду вместе с Татьяной Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при. В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован с пневмонией. На фоне осложнений у фигуриста возник некроз тканей, из-за чего он перенес частичную ампутацию конечностей, а затем прошел через процедуру протезирования.

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