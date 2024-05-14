Роман Костомаров рассказал о желании пробежать полумарафон

«Такие спортивные инициативы всегда поддерживаю, принимаю в них участие. Хотя я и фигурист, но любой вид спорта не обходится без бега, это фундамент любого спортсмена, он делает тебя сильнее и выносливее. Я обожал всегда бегать, это давало силы для моих программ, которые после этого катать легче. Мероприятие такого международного масштаба — это здорово, такие проекты должны помогать развитию и дружбе всех стран. С удовольствием бы принял участие в нем как атлет, но, наверное, через годик. Сегодня что-то совсем тяжело. Все знают, что со мной произошло, я по-прежнему не сдаюсь, стараюсь тренироваться, хоть это дается и тяжелее, чем раньше», — приводит слова 47-летнего Костомарова РИА Новости.