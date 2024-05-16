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15:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Ваня Дмитриенко прокомментировал слухи об отношениях с Валиевой

Популярный певец считает, что подставил Камилу Валиеву.

Источник: РИА "Новости"

В ноябре 2022 года в Интернете распространилось фото, где Валиева и Дмитриенко гуляют по Казани, держась за руки. Дмитриенко не раз появлялся на выступлениях Валиевой, а она снялась в его клипе, по сюжету которого певец делает ей предложение руки и сердца.

«Всплыла эта фотка, я ее поддержал. Максимально постарался сделать так, чтобы она никуда не пошла. Она только появилась, мне сразу это присылает команда, и мы просто сразу начали писать всем, чтобы ее удаляли. Это прям были запросы уже хай-уровня, просили не распространять этого. Это даже в тот момент было, когда Камила еще об этом не узнала. Об этом узнал я, потому что мне сразу прислали, потому что у меня команда, которая всё мониторит. В итоге она уже об этом узнала, начала переживать. Потому что про нее и так говорит вся страна, я только расстался с Сашей Айс.

Камиле в тот момент нужно было, наоборот, избавиться, а получилось так, что я стал виновником, я подставил ее объективно, что у нее это все вернулось. Я в тот момент неправильно поступил, мне нужно было оценить ситуацию, прежде чем человека поддерживать таким путем. Я этим сам ее подставил. Правильно ли я поступил дальше? Да. Я попытался все это сбавить, реально постарался сделать все, что мог, но, к сожалению, это уже была безысходная ситуация, там уже нечего было придумать», — сказал Дмитриенко в интервью Карену Адамяну во «ВКонтакте».

Ване Дмитренко 18 лет. Певец получил широкую известность после выхода его трека «Венера-Юпитер».

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года. В декабре 2021 года, за полтора месяца до Олимпийских игр в Пекине, фигуристка сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат на триметазидин. Информация о положительной допинг-пробе стала известна на следующий день после победы сборной России в командном олимпийском турнире.

После вынесенного решения CAS о дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал результаты Валиевой в командном турнире, из-за чего сборная России опустилась на третье место. Из-за дисквалификации фигуристке запрещено тренироваться в группе Тутберидзе. Недавно стало известно, что Камила будет участвовать в ледовых шу Татьяны Навки.

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