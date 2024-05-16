Ваня Дмитриенко прокомментировал слухи об отношениях с Валиевой

«Всплыла эта фотка, я ее поддержал. Максимально постарался сделать так, чтобы она никуда не пошла. Она только появилась, мне сразу это присылает команда, и мы просто сразу начали писать всем, чтобы ее удаляли. Это прям были запросы уже хай-уровня, просили не распространять этого. Это даже в тот момент было, когда Камила еще об этом не узнала. Об этом узнал я, потому что мне сразу прислали, потому что у меня команда, которая всё мониторит. В итоге она уже об этом узнала, начала переживать. Потому что про нее и так говорит вся страна, я только расстался с Сашей Айс.



Камиле в тот момент нужно было, наоборот, избавиться, а получилось так, что я стал виновником, я подставил ее объективно, что у нее это все вернулось. Я в тот момент неправильно поступил, мне нужно было оценить ситуацию, прежде чем человека поддерживать таким путем. Я этим сам ее подставил. Правильно ли я поступил дальше? Да. Я попытался все это сбавить, реально постарался сделать все, что мог, но, к сожалению, это уже была безысходная ситуация, там уже нечего было придумать», — сказал Дмитриенко в интервью Карену Адамяну во «ВКонтакте».