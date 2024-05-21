Еще одна пара российских фигуристов сменит гражданство

Как сообщает ТАСС, фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев, выступающие в спортивных парах, со следующего сезона планируют представлять Узбекистан.

«Гейниш и Чигирев со следующего сезона готовятся выступать за Узбекистан, документы на переход поданы», — говорится в источнике.

Фигуристы встали в пару в 2022 году, они являются призерами чемпионата Москвы, победителями этапа Кубка Москвы, а также призерами мемориала Панина-Коломенкина.

В феврале 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил спортсменов из России от международных соревнований. На последнем чемпионате Европы в спортивных парах выступали экс-россияне Анастасия Метелкина — Лука Берулава (Грузия), Мария Павлова — Алексей Святченко (Венгрия). Также в данной дисциплине участвовали Павел Ковалев (Франция), Никита Володин (Германия), Дарья Данилова (Нидерланды). Юлия Щетинина (Польша).