Еще одна пара российских фигуристов сменит гражданство
Призеры чемпионата Москвы будут выступать за Узбекистан.
Призеры чемпионата Москвы будут выступать за Узбекистан.
Как сообщает ТАСС, фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев, выступающие в спортивных парах, со следующего сезона планируют представлять Узбекистан.
«Гейниш и Чигирев со следующего сезона готовятся выступать за Узбекистан, документы на переход поданы», — говорится в источнике.
Фигуристы встали в пару в 2022 году, они являются призерами чемпионата Москвы, победителями этапа Кубка Москвы, а также призерами мемориала Панина-Коломенкина.
В феврале 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил спортсменов из России от международных соревнований. На последнем чемпионате Европы в спортивных парах выступали экс-россияне Анастасия Метелкина — Лука Берулава (Грузия), Мария Павлова — Алексей Святченко (Венгрия). Также в данной дисциплине участвовали Павел Ковалев (Франция), Никита Володин (Германия), Дарья Данилова (Нидерланды). Юлия Щетинина (Польша).
Выступающие в танцах на льду Диана Дэвис и Глеб Смолкин с 2023 года выступают за Грузию. Также на последнем континентальном первенстве выступали ранее представляшие Россию спортсмены-одиночники Федор Читипаховян (Армения), Владимир Литвинцев (Азербайджан), Георгий Рештенко (Чехия), Макар Сунцев (Финляндия), Никита Старостин (Германия), Александр Власенко (Венгрия), Владимир Самойлов (Польша), Анастасия Губанова (Грузия), Мария Сенюк (Израиль), Екатерина Куракова (Польша), Антонина Дубинина (Сербия).