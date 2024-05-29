Еще два российских фигуриста сменят спортивное гражданство

Как сообщает «Матч ТВ», российские фигуристы Генрих Гартунг и Ульяна Ташкинова получили открепление от Федерации фигурного катания России (ФФКР) и планируют продолжить карьеру под флагом Германии.

16‑летний Гартунг выступает в одиночном катании, он занял пятое место на чемпионате Москвы‑2022. 14‑летняя Ташкинова также выступает в одиночном катании и занималась в СШОР «Сокольники».