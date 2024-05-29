Еще два российских фигуриста сменят спортивное гражданство
Фигуристы-одиночники Генрих Гартунг и Ульяна Ташкинова приняли решение выступать за Германию.
Фигуристы-одиночники Генрих Гартунг и Ульяна Ташкинова приняли решение выступать за Германию.
Как сообщает «Матч ТВ», российские фигуристы Генрих Гартунг и Ульяна Ташкинова получили открепление от Федерации фигурного катания России (ФФКР) и планируют продолжить карьеру под флагом Германии.
16‑летний Гартунг выступает в одиночном катании, он занял пятое место на чемпионате Москвы‑2022. 14‑летняя Ташкинова также выступает в одиночном катании и занималась в СШОР «Сокольники».
За последние две неделе ФФККР дала разрешение Софье Титовой выступать за Армению, Софье Самоделкиной перейти в сборную Казахстана, выступающей в танцах на льду Аннабель Морозовой — в сборную США, а паре Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев — в команду Узбекистана. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова объяснила, почему некоторые российские фигуристы меняют гражданство.