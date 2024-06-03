Лучшая фигуристка Тутберидзе отказалась выступать за Армению

По информации источника, армянская сторона связывалась со спортсменкой и ее окружением по поводу возможной смены спортивного гражданства, однако получила отказ. 16-летняя фигуристка намерена продолжать свои выступления в России. Отмечается, что в будущем стороны вновь могут обсудить ее возможный переход.

Аделия Петросян родилась 5 июня 2007 года в Москве. Ее отец по национальности армянин, а мать — русская. В минувшем сезоне Петросян выиграла чемпионат России и финал Гран-при России, а также заняла второе место на чемпионате страны по прыжкам. Фигуристка тренируется в группе Этери Тутберидзе.