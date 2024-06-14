Щербакова отреагировала на слухи о романе с игроком «Пари НН»
Олимпийская чемпионка фигуристка Анна Щербакова прокомментировала информацию о романе с футболистом «Пари НН» Максимом Шнапцевым.
Олимпийская чемпионка фигуристка Анна Щербакова прокомментировала информацию о романе с футболистом «Пари НН» Максимом Шнапцевым.
Ранее в СМИ сообщили, что Щербакова больше года встречается с футболистом «Пари НН» Максимом Шнапцевым. По данным источника, Анна и Максим познакомились в апреле 2023 года после одной из игр московского «Спартака». В прошлом году пара отправилась на совместный отдых в Дубай, а в 2024 году их заметили вместе в Москве.
«Никогда не говорила о своей личной жизни, но к сожалению сегодня вышли ложные новости о моих отношениях с человеком, с которым серьезных отношения у меня не было и мы уже давно не общаемся. Очень жаль, что этот человек решил именно таким образом обратить на себя внимание», — написала Щербакова в одной из соцсетей.
Анна Щербакова выиграла Олимпийские игры в 2022 году в Пекине в одиночном фигурном катании. Также она стала первой на чемпионате мира в 2021 году, а спустя год выиграла чемпионат Европы. Спортсменка не принимала участия в официальных соревнованиях после Олимпиады, однако не объявляла о завершении профессиональной карьеры. Недавно стало известно, что 20-летняя фигуристка прекратила сотрудничество с тренерским штабом Этери Тутберидзе.