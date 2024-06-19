Трусова показала, как Игнатов сделал ей предложение: видео

Два дня назад фигурист Макар Игнатов сделал предложение Александре Трусовой в Санкт-Петербурге на фоне разводных мостов.

«Я думала, что фотограф делает мне фото, а потом я поворачиваюсь… И там… Мой мозг отключился. Меня переполняют эмоции и радость… Знаете, такое редкое чувство абсолютного и резкого счастья! И, конечно, я сказала “Да!”



Мы с Макаром благодарим каждого за вашу поддержку и поздравления! Как думаете, когда будет свадьба?» — написала фигуристка в телеграм-канале.

О романе спортсменов стало известно в январе. Ранее Трусова встречалась с другим фигуристом Марком Кондратюком.

Александра Трусова завоевала серебро в одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. Последний раз она выходила на лед в ноябре 2022 года на этап «Гран-при» в Самаре. Спортсменка пропустила весь сезон-2023/24.

Макар Игнатов — серебряный призер чемпионата России (2021), двукратный победитель Финала Кубка России (2020, 2022). Он стал первым российским фигуристом, который исполнил четыре прыжка в четыре оборота в рамках одной программы.