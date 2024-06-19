Трусова показала, как Игнатов сделал ей предложение: видео
Фигуристка Александра Трусова показала, как Макар Игнатов сделал ей предложение.
Фигуристка Александра Трусова показала, как Макар Игнатов сделал ей предложение.
Два дня назад фигурист Макар Игнатов сделал предложение Александре Трусовой в Санкт-Петербурге на фоне разводных мостов.
«Я думала, что фотограф делает мне фото, а потом я поворачиваюсь… И там… Мой мозг отключился. Меня переполняют эмоции и радость… Знаете, такое редкое чувство абсолютного и резкого счастья! И, конечно, я сказала “Да!”
Мы с Макаром благодарим каждого за вашу поддержку и поздравления! Как думаете, когда будет свадьба?» — написала фигуристка в телеграм-канале.
О романе спортсменов стало известно в январе. Ранее Трусова встречалась с другим фигуристом Марком Кондратюком.
Александра Трусова завоевала серебро в одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. Последний раз она выходила на лед в ноябре 2022 года на этап «Гран-при» в Самаре. Спортсменка пропустила весь сезон-2023/24.
Макар Игнатов — серебряный призер чемпионата России (2021), двукратный победитель Финала Кубка России (2020, 2022). Он стал первым российским фигуристом, который исполнил четыре прыжка в четыре оборота в рамках одной программы.