Камила Валиева поступит в ВУЗ и будет учиться на тренера
Фигуристка Камила Валиева поступит в Московский государственный университет спорта и туризма, где будет обучаться на тренера-преподавателя.
Фигуристка Камила Валиева поступит в Московский государственный университет спорта и туризма, где будет обучаться на тренера-преподавателя.
«Хотел бы отдельно поздравить и наше фигурное катание, и Камилу Валиеву, которую любят миллионы почитателей фигурного катания. Как и предыдущие ученицы Этери Тутберидзе, она с успехом закончила школу на четыре и пять. Камила — очень грамотная, умная, интеллигентная и ответственная не только к своему виду спорта, но и к образованию.
Она будет продолжать учиться в Московском государственном университете спорта и туризма на тренера-преподавателя, она молодец. Камила — прекрасный собеседник, грамотный, образованный и начитанный человек. Не забывала никогда об учебе своей, надо уметь совмещать, политика школы всегда была такая — совмещать, никаких поблажек нет», — приводит слова президента ГБОУ «Центр спорта и образования “Самбо-70” Москомспорта Рената Лайшева ТАСС.
29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года. В декабре 2021 года, за полтора месяца до Олимпийских игр в Пекине, фигуристка сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат на триметазидин. Информация о положительной допинг-пробе стала известна на следующий день после победы сборной России в командном олимпийском турнире.
После вынесенного решения CAS о дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал результаты Валиевой в командном турнире, из-за чего сборная России опустилась на третье место. Из-за дисквалификации фигуристке запрещено тренироваться в группе Тутберидзе, участвовать в показательных выступлениях и других подобных мероприятиях.
Срок дисквалификации Валиевой истекает 24 декабря 2025 года.