Камила Валиева поступит в ВУЗ и будет учиться на тренера

«Хотел бы отдельно поздравить и наше фигурное катание, и Камилу Валиеву, которую любят миллионы почитателей фигурного катания. Как и предыдущие ученицы Этери Тутберидзе, она с успехом закончила школу на четыре и пять. Камила — очень грамотная, умная, интеллигентная и ответственная не только к своему виду спорта, но и к образованию.



Она будет продолжать учиться в Московском государственном университете спорта и туризма на тренера-преподавателя, она молодец. Камила — прекрасный собеседник, грамотный, образованный и начитанный человек. Не забывала никогда об учебе своей, надо уметь совмещать, политика школы всегда была такая — совмещать, никаких поблажек нет», — приводит слова президента ГБОУ «Центр спорта и образования “Самбо-70” Москомспорта Рената Лайшева ТАСС.