Трусова может выступить на контрольных прокатах сборной России

По информации источника, окончательное решение по выступлению Трусовой на контрольных прокатах национальной команды и соревнованиях примут по результатам летних сборов, а также в соответствии с позицией Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Контрольные прокаты сборной России пройдут 14−15 сентября в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный».

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала возможное возвращение Трусовой на лед.

«У Александры Трусовой есть тренер, с которым они решат, по силам ей вернуться или нет. Она молодая девушка, может и вернуться. Но для этого нужно тяжело и много работать», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Александра Трусова завоевала серебро в одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. Последний раз она выходила на лед в ноябре 2022 года на этап «Гран-при» в Самаре. Спортсменка пропустила весь сезон-2023/24.