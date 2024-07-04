Трусова может выступить на контрольных прокатах сборной России
Фигуристка Александра Трусова намерена выступить на контрольных прокатах сборной России осенью этого года, сообщает «РИА Новости Спорт».
Фигуристка Александра Трусова намерена выступить на контрольных прокатах сборной России осенью этого года, сообщает «РИА Новости Спорт».
По информации источника, окончательное решение по выступлению Трусовой на контрольных прокатах национальной команды и соревнованиях примут по результатам летних сборов, а также в соответствии с позицией Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Контрольные прокаты сборной России пройдут
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала возможное возвращение Трусовой на лед.
«У Александры Трусовой есть тренер, с которым они решат, по силам ей вернуться или нет. Она молодая девушка, может и вернуться. Но для этого нужно тяжело и много работать», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».
Александра Трусова завоевала серебро в одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. Последний раз она выходила на лед в ноябре 2022 года на этап «Гран-при» в Самаре. Спортсменка пропустила весь сезон-2023/24.
17 июня Трусова объявила о помолвке с фигуристом Макаром Игнатовым. Позднее 20-летняя фигуристка сообщила, что они с Макаром подали заявление в ЗАГС. О романе спортсменов стало известно в январе. Ранее Трусова встречалась с другим фигуристом Марком Кондратюком.