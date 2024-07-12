Туктамышева назвала сумму в месяц для комфортной жизни
Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева назвала сумму, которая ей требуется в месяц для комфортной жизни.
Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева назвала сумму, которая ей требуется в месяц для комфортной жизни.
— Уже задумывались о сохранении и вложении финансовых средств?
— Да, об этом нужно думать. Хотя я далека от этого, нужно двигаться в этом направлении. Пока что я кладу деньги в банк.
— Под процент.
— Да. Я не вижу свободного большого количества времени, чтобы условно создать что-то свое. У меня были мысли открыть кафешку или ресторан, но это очень опасно, можно прогореть с финансовой точки зрения, и требует очень много сил и опять же времени.
— Как оцените свою финансовую грамотность?
— Хотелось бы лучше.
— Но вы не тот человек, который с призовых пошел бы в ЦУМ и закупился шмотками…
— Нет, но тратить деньги могу активно.
— После приостановки карьеры вы прибавили в финансовом плане?
— Точно не убавила, большое количество шоу компенсирует призовые на турнирах.
— Какой совет можете дать людям, которые не умеют грамотно распоряжаться деньгами?
— Положить всю имеющуюся сумму под процент в банк, чтобы не было возможности их снимать, — откладывать. Это самый простой способ.
— Сколько вам сейчас нужно денег в месяц, чтобы комфортно чувствовать себя в Петербурге? Не учитывая большие покупки и активный шопинг.
— Где-то 200 тысяч рублей, — приводит слова Туктамышевой «Матч ТВ».
В октябре прошлого года Туктамышева заявила, что берет паузу в карьере и не будет выступать на официальных соревнованиях в сезоне-2023/24, спортсменка сосредоточится на участии в ледовых шоу и иных проектах.