Туктамышева назвала сумму в месяц для комфортной жизни

— Уже задумывались о сохранении и вложении финансовых средств?

— Да, об этом нужно думать. Хотя я далека от этого, нужно двигаться в этом направлении. Пока что я кладу деньги в банк.

— Под процент.

— Да. Я не вижу свободного большого количества времени, чтобы условно создать что-то свое. У меня были мысли открыть кафешку или ресторан, но это очень опасно, можно прогореть с финансовой точки зрения, и требует очень много сил и опять же времени.

— Как оцените свою финансовую грамотность?

— Хотелось бы лучше.

— Но вы не тот человек, который с призовых пошел бы в ЦУМ и закупился шмотками…

— Нет, но тратить деньги могу активно.

— После приостановки карьеры вы прибавили в финансовом плане?

— Точно не убавила, большое количество шоу компенсирует призовые на турнирах.

— Какой совет можете дать людям, которые не умеют грамотно распоряжаться деньгами?

— Положить всю имеющуюся сумму под процент в банк, чтобы не было возможности их снимать, — откладывать. Это самый простой способ.

— Сколько вам сейчас нужно денег в месяц, чтобы комфортно чувствовать себя в Петербурге? Не учитывая большие покупки и активный шопинг.

— Где-то 200 тысяч рублей, — приводит слова Туктамышевой «Матч ТВ».