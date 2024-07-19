15:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Камила Валиева показала часть своей тренировки: видео

Российская фигуристка Камила Валиева, отстраненная от соревнований, показала часть тренировки в спортзале.

«Вспоминаю потихоньку», — подписала короткое видео фигуристка.

Напомним, 29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года. В декабре 2021 года, за полтора месяца до Олимпийских игр в Пекине, фигуристка сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат на триметазидин. Информация о положительной допинг-пробе стала известна на следующий день после победы сборной России в командном олимпийском турнире.

После вынесенного решения CAS о дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал результаты Валиевой в командном турнире, из-за чего сборная России опустилась на третье место. Из-за дисквалификации фигуристке запрещено тренироваться в группе Тутберидзе, участвовать в показательных выступлениях и других подобных мероприятиях.

Срок дисквалификации Валиевой истекает 24 декабря 2025 года.


Ранее Татьяна Навка сообщила, что 18-летняя Валиева получила все разрешения для участия в ее шоу.

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