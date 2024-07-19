Камила Валиева показала часть своей тренировки: видео
Российская фигуристка Камила Валиева, отстраненная от соревнований, показала часть тренировки в спортзале.
Российская фигуристка Камила Валиева, отстраненная от соревнований, показала часть тренировки в спортзале.
«Вспоминаю потихоньку», — подписала короткое видео фигуристка.
Напомним, 29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года. В декабре 2021 года, за полтора месяца до Олимпийских игр в Пекине, фигуристка сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат на триметазидин. Информация о положительной допинг-пробе стала известна на следующий день после победы сборной России в командном олимпийском турнире.
После вынесенного решения CAS о дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал результаты Валиевой в командном турнире, из-за чего сборная России опустилась на третье место. Из-за дисквалификации фигуристке запрещено тренироваться в группе Тутберидзе, участвовать в показательных выступлениях и других подобных мероприятиях.
Срок дисквалификации Валиевой истекает 24 декабря 2025 года.
Ранее Татьяна Навка сообщила, что 18-летняя Валиева получила все разрешения для участия в ее шоу.