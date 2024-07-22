Авербух поставил программу сыну Евгения Плющенко

«Композиция определена, но ребята сами раскроют ее. Мы только начали работу, ставим программу, а дальше они сами решат. Мы договорились, что пока не рассказываем. Работа идет, Саша очень старается — он хороший и талантливый парень. Также Женя абсолютно доверителен ко мне, он всегда рядом.



Через несколько дней все покажем — Саше работа нравится. Программа соответствует его возрасту, мальчику 11 лет, поэтому она может быть хулиганской и понятной по теме. Видно, что Саша прибавил, стал кататься гораздо лучше. Он очень артистичен и хорошо слушает музыку! С ним комфортно работать.



Инициатива работать мне над программой Саши была от Евгения и Яны. Сначала мне позвонила Рудковская и спросила мое отношение к этой идее. Я ответил: “Всегда за любое творчество!” Потом написал Женя, дал расписание льда. Плющенко очень рад, что у нас все может получиться! Дальше будем работать», — приводит слова Авербуха Sport24.