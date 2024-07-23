Валиева рассказала, когда началась подготовка к шоу Навки

Ранее Валиева впервые вышла на лед после дисквалификации за допинг в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила» которое прошло в Сочи.

«Активная подготовка к шоу началась в июне, потихоньку. Я волновалась, потому что полгода не выходила на лед, но, скорее, я больше соскучилась по льду.



Все шоу Татьяны Навки нравятся. Есть ли шоу, к которым сложнее подготовиться? Они все плюс-минус одинаковые, но требуют подготовки и включенности в образ», — приводит слова Валиевой ТАСС.

Напомним, 29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать Валиеву на четыре года. В декабре 2021 года, за полтора месяца до Олимпийских игр в Пекине, фигуристка сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат на триметазидин. Информация о положительной допинг-пробе стала известна на следующий день после победы сборной России в командном олимпийском турнире.

После вынесенного решения CAS о дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал результаты Валиевой в командном турнире, из-за чего сборная России опустилась на третье место. Из-за дисквалификации фигуристке запрещено тренироваться в группе Тутберидзе, участвовать в некоторых показательных выступлениях и других подобных мероприятиях.