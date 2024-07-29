Елизавета Туктамышева высказалась о возобновлении карьеры

Напомним, в октябре прошлого года 27-летняя Туктамышева заявила, что берет паузу в карьере и не будет выступать на официальных соревнованиях в сезоне-2023/24, спортсменка сообщила, что сосредоточится на участии в ледовых шоу и иных проектах.

«Отвечая на вопрос (о возможности возобновления карьеры), — да, конечно. Если говорить грубо, мои габариты не меняются. А это самая большая проблема при возвращении в спорт. Все возможно, я в это верю.



Вчера как раз флип собрала. Лутц есть, понятно. Сальхов и тулуп сложнее, я сальхов в целом не люблю», — приводит слова Туктамышевой «РИА Новости Спорт».

Ранее Туктамышева назвала сумму, которая ей нужна в месяц для комфортной жизни.

— Сколько вам сейчас нужно денег в месяц, чтобы комфортно чувствовать себя в Петербурге? Не учитывая большие покупки и активный шопинг.

— Где-то 200 тысяч рублей, — приводит слова Туктамышевой «Матч ТВ».

Елизавета Туктамышева — чемпионка мира и Европы в одиночном катании 2015 года. Также фигуристка является рекордсменкой по числу участий в чемпионатах России — 15 раз (2008—2018, 2020—2023).