Камила Валиева показала новый образ: видео

18-летняя фигуристка покрасилась и показала новый образ подписчикам в одной из соцсетей.

Напомним, в конце июля Валиева впервые вышла на лед после дисквалификации за допинг, выступив в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила» в Сочи.

Ранее стало известно, что сборная России сохранила бронзу командного турнира Олимпиады-2022, после того как CAS отклонил апелляцию Канады на решение Международного союза конькобежцев (ISU) о перераспределении медалей.

Таким образом, золотые медали получит сборная США, серебро — фигуристы из Японии, бронзу — команда России. Церемония вручения золотых медалей за победу в командном турнире фигуристов состоится в Париже 7 августа.

На прошлой неделе CAS сообщил, что отклонил апелляции Олимпийского комитета России, Федерации фигурного катания на коньках России и российских фигуристов на решение ISU о перераспределении медалей командного турнира Игр в Пекине после дисквалификации Камилы Валиевой.

В декабре 2021 года, за полтора месяца до Олимпийских игр в Пекине, Валеева сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат на триметазидин. Информация о положительной допинг-пробе стала известна на следующий день после победы сборной России в командном олимпийском турнире.

В январе 2024 года ISU аннулировал результаты Валиевой и переместил сборную России с первого места на третье.

Срок дисквалификации Валиевой истекает 24 декабря 2025 года.