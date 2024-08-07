Рудковская отреагировала на тизер ледового шоу Алины Загитовой

Источник: vk.com

Вчера в сети появился тизер ледового шоу Алины Загитовой «Хранители времени», которое пройдет в Казани 29 августа.

Ранее в выпуске шоу ALEKO IN MY BAG на YouTube-канале стилиста Алеко Загитова рассказала, что составит конкуренцию шоу Евгения Плющенко и другим.

— Очень большая команда собралась, это для меня новый экспириенс. Я в роли продюсера. И естественно, я буду непосредственно исполнителем.

— То есть Яна Рудковская, держись?

— Ну, не только она. Это и Илья Авербух, Татьяна Навка и Евгений Плющенко, — сказала Загитова.





«Яна Рудковская, конечно, держится и очень польщена тем, что спустя 8 лет наши тизеры вдохновляют молодых начинающих продюсеров», — написала Рудковская в своем телеграме канале.