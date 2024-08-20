Фигуристка Кавагути: Сейчас я бы точно не переехала в Россию

Двукратная чемпионка Европы и трехкратная чемпионка России, двукратный бронзовый призер чемпионата мира в парном катании Юко Кавагути заявила, что сейчас не переехала бы в Россию.
«Вот смотрю на нынешний мир фигурного катания и понимаю, что точно не отправила бы факс Тамаре Николаевне и в Россию не переехала бы. Меня привлекает искусство на льду. Раньше его было много, а сегодня стало по‑другому. Спортсменам приходится слишком много думать из‑за правил, остается меньше простора для творчества», — приводит слова Кавагути «Матч ТВ».
Также Юко рассказала, кто ей нравится из российских фигуристов.
«Мои любимые пары за всю историю фигурного катания — Елена Бережная и Антон Сихарулидзе, Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков. Я ведь попросилась в группу к Тамаре Николаевне (Москвиной) после выступления Елены с Антоном на Олимпиаде в Нагано. Их катание меня вдохновило кардинально изменить свою жизнь. Из фигуристов прошлых поколений люблю Ягудина. Его программы на шоу — то самое искусство и артистизм. Виден жизненный опыт, зрелость спустя столько лет после завершения карьеры. Здорово, что здоровье и силы позволяют еще многое показывать на публике. Нам очень повезло, что можем успеть насладиться катанием Алексея», — добавила японка.
Кавагути перебралась в Россию в 2002 году. С 2006 по 2017 год она выступала в паре с Александром Смирновым.