Фигуристка Кавагути: Сейчас я бы точно не переехала в Россию

«Мои любимые пары за всю историю фигурного катания — Елена Бережная и Антон Сихарулидзе, Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков. Я ведь попросилась в группу к Тамаре Николаевне (Москвиной) после выступления Елены с Антоном на Олимпиаде в Нагано. Их катание меня вдохновило кардинально изменить свою жизнь. Из фигуристов прошлых поколений люблю Ягудина. Его программы на шоу — то самое искусство и артистизм. Виден жизненный опыт, зрелость спустя столько лет после завершения карьеры. Здорово, что здоровье и силы позволяют еще многое показывать на публике. Нам очень повезло, что можем успеть насладиться катанием Алексея», — добавила японка.