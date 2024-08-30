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Александра Трусова прилетела в Мексику с мастер-классами

Российская фигуристка Александра Трусова прилетела в Мексику, где проведет несколько мастер-классов.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

«Всем привет! 5:29 по мексиканскому времени. Я уже приехала на каток, потому что в шесть у меня лед, тренировка — моя, чтобы я не теряла форму.

С 7:15 у меня начинаются мастер-классы до 16:30. Вот такое расписание, пять часов льда и три часа зала. В принципе, если еще останутся силы, можно и на вторую тренировку пойти. Посмотрим попозже», — сказала Трусова в видео, опубликованном в своем телеграм-канале.

Ранее Трусова сообщила, что ее полет занял 36 часов.

В июле стало известно, что Трусова выступит на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 14 и 15 сентября в Санкт-Петербурге.

Последний раз Трусова выходила на лед в ноябре 2022 года на этапе «Гран-при» в Самаре, где заняла второе место. Спортсменка пропустила весь сезон-2023/24.

20-летняя Трусова является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине. В этом же году она выиграла чемпионат России. В активе фигуристки также есть серебро и бронза с чемпионатов Европы и бронза чемпионата мира, который прошел в Стокгольме в 2021 году.

17 августа фигуристка вышла замуж за Макара Игнатова. Церемония прошла во Дворце бракосочетания в Барвихе.