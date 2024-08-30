Александра Трусова прилетела в Мексику с мастер-классами

«Всем привет! 5:29 по мексиканскому времени. Я уже приехала на каток, потому что в шесть у меня лед, тренировка — моя, чтобы я не теряла форму.



С 7:15 у меня начинаются мастер-классы до 16:30. Вот такое расписание, пять часов льда и три часа зала. В принципе, если еще останутся силы, можно и на вторую тренировку пойти. Посмотрим попозже», — сказала Трусова в видео, опубликованном в своем телеграм-канале.