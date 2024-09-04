Олимпийская чемпионка рассказала о сдаче допинг-пробы в чайхане

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных вспомнила, что однажды ей позвонили допинг-офицеры, которые не нашли ее на базе в Новогорске. Ильиных извинилась и сказала, что находится в чайхане в центре Москвы.
«Через какое‑то время приехали два допинг‑офицера, женщина и мужчина, и прямо там, в чайхане, я ходила с ними в туалет сдавать анализ. За результат пробы я не волновалась в принципе, поскольку никогда никакие таблетки не принимала, даже обезболивающие», — приводит слова Ильиных RT.
30-летняя Елена Ильиных выступала в танцевальном дуэте с Никитой Кацалаповым и стала олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях фигуристов в 2014 году. В Сочи спортсмены завоевали и бронзу в танцах на льду. В 2017 году Елена завершила спортивную карьеру.
Елена замужем за артистом балета Сергеем Полуниным. У пары три сына, каждому из которых родители дали необычное имя: Мир, Дар и Эра.