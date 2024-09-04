Олимпийская чемпионка рассказала о сдаче допинг-пробы в чайхане

«Через какое‑то время приехали два допинг‑офицера, женщина и мужчина, и прямо там, в чайхане, я ходила с ними в туалет сдавать анализ. За результат пробы я не волновалась в принципе, поскольку никогда никакие таблетки не принимала, даже обезболивающие», — приводит слова Ильиных RT.