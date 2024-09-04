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Олимпийская чемпионка рассказала о сдаче допинг-пробы в чайхане

Елена Ильиных рассказала о самом необычном месте, в котором ей приходилось сдавать допинг-пробу.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных вспомнила, что однажды ей позвонили допинг-офицеры, которые не нашли ее на базе в Новогорске. Ильиных извинилась и сказала, что находится в чайхане в центре Москвы.

«Через какое‑то время приехали два допинг‑офицера, женщина и мужчина, и прямо там, в чайхане, я ходила с ними в туалет сдавать анализ. За результат пробы я не волновалась в принципе, поскольку никогда никакие таблетки не принимала, даже обезболивающие», — приводит слова Ильиных RT.

30-летняя Елена Ильиных выступала в танцевальном дуэте с Никитой Кацалаповым и стала олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях фигуристов в 2014 году. В Сочи спортсмены завоевали и бронзу в танцах на льду. В 2017 году Елена завершила спортивную карьеру.

Елена замужем за артистом балета Сергеем Полуниным. У пары три сына, каждому из которых родители дали необычное имя: Мир, Дар и Эра.