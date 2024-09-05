Тутберидзе поможет закрыть долг 12-летней фигуристки Парсеговой

Напомним, 2 сентября суд постановил взыскать 1,8 миллиона рублей с матери Парсеговой, которая в 2023 году ушла из академии Плющенко «Ангелы Плющенко» в школу Тутберидзе. Парсегова тренировалась под руководством Этери Тутберидзе до сезона-2020/21, после чего перешла к Плющенко. Однако в 2023 году спортсменка покинула академию Плющенко и вернулась к Тутберидзе.