Тутберидзе поможет закрыть долг 12-летней фигуристки Парсеговой

В телеграм-канале заслуженного тренера России сообщается, что эта открытая тренировка станет первой для тренерского штаба. Отмечается, что у зрителей будет возможность увидеть и поучаствовать в процессе подготовки к соревнованиям. Мероприятие пройдет в Центре фигурного катания Этери Тутберидзе.
В тренировке примут участие Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, Полина Шешелева и Егор Карнаухов, Зоя Ковязина и Артемий Мохов, а также Даниил Самсонов, Андрей Мозалев, Арсений Федотов, Аделия Петросян, Софья Акатьева, Дарья Садкова, Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова и Алена Принева.
Часть вырученных средств с продажи билетов пойдет на погашение долга 12-летней Арины Парсеговой.
Напомним, 2 сентября суд постановил взыскать 1,8 миллиона рублей с матери Парсеговой, которая в 2023 году ушла из академии Плющенко «Ангелы Плющенко» в школу Тутберидзе. Парсегова тренировалась под руководством Этери Тутберидзе до сезона-2020/21, после чего перешла к Плющенко. Однако в 2023 году спортсменка покинула академию Плющенко и вернулась к Тутберидзе.
Ранее мать фигуристки впервые высказалась после решения суда. По ее мнению, вопрос судебного разбирательства связан только с возвращением к Тутберидзе.