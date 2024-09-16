Ледовые шоу, песни, шикарный двухэтажный дом, откровенные снимки. Как живет сегодня Алина Загитова

Впервые в качестве ведущей Алина попробовала себя в 2020 году, тогда она вела проект с Алексеем Ягудиным. Несмотря на критику работы Загитовой, она не отказалась от телевидения. Спустя два года фигуристка вместе с Евгенией Медведевой комментировала Олимпийские игры в Пекине.

Сегодня Алина активно участвует в ледовых шоу, гастроли которых всегда вызывают повышенный интерес у фанатов. Для фигуристов это отличная возможность заработать и напомнить о себе. Загитова каталась в программе «Влюбленные в фигурное катание», принимала приглашение Татьяны Навки в ее шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств».