Ледовые шоу, песни, шикарный двухэтажный дом, откровенные снимки. Как живет сегодня Алина Загитова

Ледовые шоу, тв-проекты и хайп, который Алина умело использует постоянно напоминают о спортсменке как фанатам, так и более широкой аудитории. Рассказываем о жизни спортсменки в материале Спорт Mail.
Где живет Алина Загитова
В 2018 году японское телевидение показало, в каких условиях живет Загитова. Тогда это была маленькая квартирка недалеко от «Хрустального». Там Алина жила вместе с бабушкой. После громкого сюжета власти Ижевска подарили звезде фигурного катания четырехкомнатную квартиру в новостройке, которая тогда оценивалась в 8 млн рублей. Но эту квартиру спортсменка и телеведущая отдала своей маме.
Сейчас официальных данных о том, где живет Загитова нет. Но по фотографиям, которые звезда постит в социальных сетях, некоторые выводы сделать можно. Так, заметно, что Алина живет в двухэтажном доме с просторным залом на первом этаже. В помещениях много пространства, интерьер выполнен в стиле минимализма. Конечно же, этот дом намного дороже 8 млн, но и Загитова уже давно вышла на новый уровень.
Доходы Алины Загитовой
Данные о том, сколько зарабатывает Загитова разнятся. В прессе фигурирует сумма 50 млн рублей в год. Основной заработок идет от рекламодателей. Еще пару лет назад большие деньги Загитовой приносили контракты с брендами Puma, Shiseido, Airweave, Twinset, Shiseido. Сейчас Алина активно рекламирует в социальных сетях напитки «Cool Cola», магазин спортивных товаров «Спортмастер», продукты питания от компании «Сонико Чумикан» (рыбопромысловая компания, которая продает рыбу, икру и полуфабрикаты).
Деньги до сих пор приносит и участие в соревнованиях! Так, в сезоне 2023/2024 Алина Загитова успела поработать тренером на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге. Ее команда боролась со спортсменами, которыми руководили Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова. Алина Загитова вместе со своими фигуристами получила 7 млн на команду. Плюс неплохую «денежку» приносят ледовые шоу.
Успехи в шоубизнесе
Впервые в качестве ведущей Алина попробовала себя в 2020 году, тогда она вела проект с Алексеем Ягудиным. Несмотря на критику работы Загитовой, она не отказалась от телевидения. Спустя два года фигуристка вместе с Евгенией Медведевой комментировала Олимпийские игры в Пекине.
Сегодня Алина активно участвует в ледовых шоу, гастроли которых всегда вызывают повышенный интерес у фанатов. Для фигуристов это отличная возможность заработать и напомнить о себе. Загитова каталась в программе «Влюбленные в фигурное катание», принимала приглашение Татьяны Навки в ее шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств».
На участии в чужих шоу Загитова не остановилась. В этом году в День Республики Татарстан Алина презентовала собственное шоу «Хранители времени». Ледовая программа рассказывает историю Татарстана: татаро-монголы, мифы, традиции региона, костюмы. Алина успела и покататься, и спеть (пусть и под фонограмму). Зрители оставили по поводу проекта смешанные отзывы. И пусть Загитова в социальных сетях говорила про солд-аут, журналисты отмечали, что свободных мест на арене достаточно.
Несмотря на то, что шоу Загитова сумела сделать всего за несколько месяцев, и, в целом, вышло достойно, она не избежала критики. В плагиате молодого продюсера обвинила Яна Рудковская, заявив, что тизер шоу напоминает рекламу шоу Евгения Плющенко «Щелкунчик». А его элементы копируют шоу «Русалочка».
Я допускаю, что продюсер Алина Загитова, вероятно, нашими с Евгением шоу не интересуется, хотя я ей очень рекомендую, но вот режиссёр шоу Алины явно сидел в первом ряду на шоу у Яны, на нашей «Русалочке». Совет от уже опытного продюсера: обращайтесь только к лучшим и будьте оригинальны.
Но Алине не привыкать получать критику и откровенный хейт за свои иногда излишне самоуверенные поступки и слова. На том же шоу «Влюбленные в фигурное катание» Загитова спела под фонограмму вместе с Zivert и получила негативные отзывы от фанатов. Следующий эксперимент был еще смелее — выступление с Люсей Чеботиной на премии Муз ТВ. Алина танцевала на троне в эффектном наряде и изображала пение. Получилось эффектно. Сегодня Загитова явно увереннее чувствует себя в мире шоубизнеса и в следующий раз сделает что-нибудь еще более вызывающее.
Канал в Instagram*
Алина активно ведет свой аккаунт. У спортсменки более миллиона подписчиков, а наибольшее количество лайков, конечно же, набирают фотографии в откровенных нарядах и купальниках. А комментаторы делятся на тех, кто восхищается фигурой спортсменки и ее смелостью и тех, кто привык к образу скромной девочки из далекого 2018 года.
В честь своего 22-летия Загитова опубликовала серию снимков с отдыха на яхте и получила не только поздравления, но и восхищение фанатов вместе с недовольством хейтеров.
«Я так любила ту скромную и нежную Алину, но она очень сильно меняется. Наверное, нужно и через такое пройти», — пишет пользователь nazgulkerimova.
«Совсем стыд потеряла, эх», — комментирует ahror_aka81.
«Роскошная», — пишет flyusyakuzyaev.
Другие фотографии также вызывают неоднозначные реакции. Например, серия снимков в дорогом автомобиле и открытом платье не просто набрала более 80 тысяч «лайков», но и вызвала у некоторых посетителей вопросы о сфере деятельности чемпионки.
«Почему у меня каждый раз впечатление по ее фото, что она в элитном эскорте?», — отметил пользователь scorpionkarel.
«Алина стала роскошной женщиной», — тут же абсолютно полярный комментарий от galina_kosareva1.
И такое внимание идет практически к каждой публикации спортсменки. К чести Алины, ей, кажется, абсолютно наплевать на мнение других людей и делает она то, что считает нужным. И даже не удаляет негативные отзывы, потому что ей они малоинтересны. То, что это правильный подход доказывает и куча положительных комментариев ее подписчиков.
«Фотки супер, даже не думай удалять», — мнение kris_azaeva.
«Всегда обожаю Алину за то, что никогда никого не копирует, всегда выбирает именно то, что ей идет», — так считает elena.savanyuk.
«Как же хороша Алинка», — комментарий ludasgram.
В общем, Загитова умело привлекает аудиторию своего канала, развивает его, рассказывает подписчикам о своей жизни, рекламирует известные бренды. Все хорошо у девушки в ее 22 года!
Куда дальше?
Четыре года назад Алина поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы на направление «Продюсирование и культурная политика института государственной службы и управления». Этим летом Загитова получила свой диплом. Теперь уже специалист планирует дальнейшее обучение в магистратуре, продолжать работать на телевидении. «Вперед, к новым свершениям!», — именно так Загитова завершила свой пост в честь получения диплома. Учитывая ее сегодняшние успехи, вряд ли приходится сомневаться, что эти свершения точно будут. Как и факапы, которые, к сожалению, безызбежны.
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