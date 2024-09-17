Авербух: Я звал Овечкина в «Ледниковый период» во время локаута

«Мы с Сашей не раз говорили. Когда был локаут, обсуждали с ним историю выступления в проекте “Ледниковый период”. Он в принципе уже тогда был готов. Но локаут закончился, Саша уехал», — цитирует Авербуха «Спорт-Экспресс».