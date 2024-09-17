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Авербух: Я звал Овечкина в «Ледниковый период» во время локаута

Илья Авербух рассказал о возможном участии хоккеиста Александра Овечкина в проекте.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Основатель «Ледникового периода», известный продюсер и хореограф-постановщик Илья Авербух вспомнил историю о том, как Овечкин был близок к выступлению в проекте.

«Мы с Сашей не раз говорили. Когда был локаут, обсуждали с ним историю выступления в проекте “Ледниковый период”. Он в принципе уже тогда был готов. Но локаут закончился, Саша уехал», — цитирует Авербуха «Спорт-Экспресс».

Овечкин, которому 17 сентября исполнилось 39 лет, набрал 65 (31+34) очков в 79 матчах регулярного сезона‑2023/2024 и помог «Кэпиталз» выйти в плей‑офф НХЛ. До снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах россиянину (853) осталось забросить 41 шайбу.

Авербух в танцевальном дуэте с Ириной Лобачевой стал серебряным призером Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити 2002 года, а также выиграл чемпионат мира и Европы. По окончании спортивной карьеры Авербух стал предпринимателем, продюсером собственного ледового шоу, хореографом в фигурном катании.