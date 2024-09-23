Для строительства школы Загитовой снесут футбольный стадион

Договоренность об открытии школы фигурного катания была достигнута на встрече Загитовой с главой Татарстана Рустамом Миннихановым во время Петербургского международного экономического форума в июне 2023 года. В феврале министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что данный проект должен быть реализован к концу 2024 года. Строительство школы обойдется в сотни миллионов рублей. Поиски инвесторов на реализацию проекта продолжаются.