Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Для строительства школы Загитовой снесут футбольный стадион

Школу фигурного катания Алины Загитовой в Казани планируют построить на месте стадиона «Водник». Об этом сообщает «Бизнес Online».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

На официальном сайте Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия опубликован документ, согласно которому проект фигуристки получил положительное заключение по поводу проведения работ.

Школа будет расположена на Портовой улице в Казани на участке площадью 15 290 квадратных метров. На этом месте располагается стадион «Водник», который включает в себя футбольное поле, теннисную и баскетбольные площадки, а также беговую дорожку.

Договоренность об открытии школы фигурного катания была достигнута на встрече Загитовой с главой Татарстана Рустамом Миннихановым во время Петербургского международного экономического форума в июне 2023 года. В феврале министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что данный проект должен быть реализован к концу 2024 года. Строительство школы обойдется в сотни миллионов рублей. Поиски инвесторов на реализацию проекта продолжаются.

Загитова является единственной в истории России фигуристкой, завоевавшей все титулы в одиночном фигурном катании. В 2018 году она стала олимпийской чемпионкой на Играх в Пхенчхане. Также она выигрывала чемпионат Европы (2017), финал Гран-при (2017) и чемпионат мира (2019).

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры, сосредоточившись на работе в ледовых шоу и карьере телеведущей.